日本銀行は15日から開く金融政策決定会合で、政策金利をおよそ31年ぶりの水準となる1.0パーセント程度まで引き上げる公算が大きくなっています。【映像】政策金利 約31年ぶりの水準か 日銀日銀は政策金利を去年12月に引き上げてから、0.75パーセント程度で維持しています。中東情勢の悪化による原油高が物価を押し上げるリスクと景気を下押しするリスク、どちらに作用するのかを見極めていましたが、日銀の内部では物価上昇