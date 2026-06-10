◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント3回戦大阪ガス6―1ニチダイ（2026年6月10日わかさスタジアム京都）2年連続の都市対抗出場を狙う大阪ガスが快勝し、第1代表決定戦に進出した。「8番・捕手」の高橋佑八捕手（29）が先制の決勝打を含む3安打3打点。守っては新人の田村剛平投手（22＝京産大）を1失点完投勝利に導く、攻守で貢献した。「何とか先制点をというところだった。予選は先制点が