宇都宮大学のホームページが更新されました。【映像】宇都宮大学のホームページ「【6月11日（木）〜】授業再開のお知らせ学生・教職員各位クマの出没に伴い、臨時休講やオンライン授業による対応を行っておりましたが、関係機関からの情報収集及び峰キャンパス周辺の状況を総合的に判断した結果、6月11日（木）からの授業、研究室活動、課外活動は通常どおり実施いたします。なお、引き続きクマの出没に関する情報には十分ご注意