米原子力艦船が日本へ寄港する際、米軍が従前は外務省に通報していた艦長名と乗組員数を、今後は伝えない運用に切り替えたことが分かった。米側が同省に「安全保障上の観点から控える」と説明した。同省や長崎県佐世保市が10日、明らかにした。同省は運用切り替えを、寄港地となる佐世保市のほか、神奈川県横須賀市、沖縄県に連絡した。同省日米地位協定室などによると、米側は9日に運用切り替えの理由を説明してきた。