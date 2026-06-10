衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者は10日、「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめ、高市首相に手渡しました。取りまとめられた「立法府の総意」には女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることの2つが盛り込まれています。意見が割れていた女性皇族が結婚した場合の配偶者と子を皇族とするかについては触れていません。自民、維新、中道な