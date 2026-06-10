◇プロボクシング54.0キロ契約6回戦片岡叶夢《TKO3回2分31秒》アタッチャイ・プラソエトリ（2026年6月10日東京・後楽園ホール）アマチュアボクシング3冠の片岡叶夢（とむ、18＝大橋）が3回TKO勝ちで上々のプロデビューを飾った。ド派手なピンクヘアにピンクのトランクスで出陣。1メートル71の左構えから長いリーチを生かした右ジャブでペースを握ると、左ボディーを的確にヒット。3回に左アッパーでぐらつかせてから強烈