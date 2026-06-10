１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４０２円８７銭（０・８０％）安の４万９８３０円ちょうどだった。２日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、約５割にあたる１６７銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１２３７円３６銭（１・８９％）安の６万４１７９円２７銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が下落したことで、読売３３３に比べて下落