中傷動画問題をめぐり高市総理は、秘書がオンライン会議に参加していたと認めました。【映像】高市総理が認める瞬間「国民の声を広く聞くために…」高市総理大臣「昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました」また、野党側は週刊文春が公開した音声の発言者が秘書本人なのかただしま