クマの目撃情報が相次いでいた栃木県宇都宮市では、3日連続で全ての市立の小中学校が休校となっていましたが、市の教育委員会は11日から学校を再開すると発表しました。宇都宮市では6日からクマの目撃情報が相次ぎ、市内の全ての市立小中学校は3日連続で休校となっていましたが、市は10日午後、11日から全ての小中学校を再開すると発表しました。学校再開の理由について、市の教育委員会は、24時間以上新たなクマの目撃情報がない