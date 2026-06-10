手足や口の中などに水疱性の発疹が出る感染症「手足口病」が流行しています。石川県によりますと、定点医療機関における患者数が警報の基準となる5人を2週連続で超えました。大きな流行が発生、または、継続しつつあることが疑われるとして10日、石川県は2年ぶりに警報を出しました。石川県では、こまめな手洗いなどの感染対策や高熱や吐き気などの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診するよう呼び掛けています。