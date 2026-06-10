名古屋市北区のディスカウントストアで、車のボンネットにしがみついた店員を振り落とし男女が逃走した事件。その様子を防犯カメラが捉えていました。T字路を左折して走り去る白い車と、その後ろを走って追いかける人。車をよく見ると、ボンネットの上にしがみつく人が映っていることが分かります。北区玄馬町の「MEGAドン・キホーテ名古屋本店」で今月7日、男女2人組が店を出る際に万引き防止のブザーが鳴り、