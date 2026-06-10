【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの村重杏奈が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。美肌を意識した手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「盛り付け綺麗すぎ」刺身・炒め物・おひたしなどのワンプレートご飯◆村重杏奈「美肌モチベが高い飯」披露村重は、「お肌が綺麗すぎる方達と2日間もお仕事させて頂いて美肌モチベが高い飯！」とつづり、ワンプレートに盛り付けた手料理を投稿。皿には黒ごま