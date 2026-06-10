【モデルプレス＝2026/06/10】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月9日、自身のInstagramを更新。作り置き料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「サイズ感もいい」とうもろこし使用した作り置きおかず◆渡辺美奈代、とうもろこしバター醤油炒め公開渡辺は「Minayoごはん 作り置き」「とうもろこしバター醤油炒め」とつづり、手料理を公開。長さを半分にして四等分に切ったとうもろこしを、フライパ