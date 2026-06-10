【モデルプレス＝2026/06/10】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへ作った弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「詰め方綺麗」彩り豊かなビリヤニ弁当公開◆飯田圭織、子どもたちへのビリヤニ弁当披露飯田は「水曜日のお弁当」とつづり、2つの弁当箱に詰めた彩り豊かなビリヤニ弁当を公開。「我が家ブーム中のビリヤニ」と紹介し、肉がたっぷり入ったビリヤニをメ