【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの村重杏奈が6月9日、自身のInstagramを更新。ファミレスでの弟との2ショットを公開した。【写真】27歳元アイドル「同じ表情すぎる」イケメン弟とのファミレス2ショット◆村重杏奈、弟との2ショット公開村重は、自身の近影などの最近の写真を複数枚投稿。「辛味チキン頼み過ぎ」と記し、ファミレスのソファーに並んで座っている弟の匠真くんとの2ショットを公開した。◆村重杏奈の投稿に反響