【モデルプレス＝2026/06/10】歌手でタレントの中川翔子が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】41歳双子出産タレント「見るだけで楽しい」きゅうり・トマトなど野菜ズラリの“ポッサム風”豚しゃぶ◆中川翔子、“ポッサム風”手料理公開中川は「あぐー豚しゃぶでポッサム風にしました タレはコチュジャン味噌だし醤油カンタン酢ラカント酢ごまにんにくで作りました」とコメントし、写真を公開。