【モデルプレス＝2026/06/10】元日向坂46の齊藤京子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチーズケーキを公開した。【写真】28歳元日向坂「焼き色が美しい」朝から焼いたチーズケーキ披露◆齊藤京子、手作りチーズケーキ公開齊藤は「チーズケーキ作りが好きすぎて朝から焼きました これは焼きたての写真です」とコメントし、オーブンの天板に乗せた、型に入ったチーズケーキを披露。「今回はクッキー生地の底あ