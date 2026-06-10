【モデルプレス＝2026/06/10】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「親近感わく」品数豊富なボリューム弁当公開◆織田信成、手作り弁当公開織田は「テスト期間終わったので弁当再開」「＃お弁当備忘録」とつづり、子どもへの弁当を公開。たくさんの唐揚げ、卵焼き、春巻き、ほうれん草の炒め物、人参などの煮物な