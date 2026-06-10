アジア大会の開催まであと101日。大会本番に向け、愛知県警などが不審な船に対応する合同訓練を中部空港で行いました。 【写真を見る】アジア大会に向け“不審船”への対応訓練 警察･海上保安庁･中部空港で手順確認 ｢警察以外の組織と連携深め、安心高めたい｣ 6月10日の合同訓練では、愛知県警と海上保安庁、それに中部空港の3つの機関合わせて50人ほどが参加し、ドローンを飛ばそうとする不審な船が空港周辺に現れた想定