HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIからなる10代女子5人の表現者集団・CYREN（サイレン）。大阪のスクールで出会った5人は東京で共同生活を始めて1年余り--ジャパニーズ・ヒップホップの正統な系譜を継承する本物志向を掲げ、1st EP『ONE』をリリースした。収録曲のリリックの大半は、メンバー自身がパッションのまま書き連ねたリリックをプロデューサー陣とともに磨き上げたガールズグループの定石を覆そうとする本気が、5曲のEP