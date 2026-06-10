◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン連覇がかかるメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＣＷコースを単走。力強さを感じさせる走りで、６ハロン８３秒３―１０秒９と、万全の仕上がりをアピール。管理する石橋調教師が出席した共同会見の一問一答は以下の通り。―最終追い切りの動きは。「スタッフには、大阪杯の当該週