6月9日、小学校近くの公園にクマが出没。岐阜県では、去年を上回るペースでクマが目撃されていて、県が注意を呼びかけています。 【写真を見る】小学校近くの公園にクマ… 岐阜県の目撃情報 今年度218件 昨年度の同時期128件を大きく上回る 県が注意呼びかけ （目撃者）「1メートルは余裕であるよ」 山の斜面をゆっくりと歩くクマ。9日、岐阜県揖斐川町の小学校の近くにある公園で撮影されました。 クマの目撃情報