◆報知新聞社後援「関東高等学校ゴルフ選手権団体決勝兼全国大会予選」最終日（１０日、男子＝栃木・那須野ケ原ＣＣ、６７４７ヤード、女子＝同・千成ＧＣ、６１４３ヤード、いずれもパー７２、参加＝男子３２校、女子２３校）各校各日４人中上位３人の合計スコアで争い、男子は埼玉栄（埼玉）が通算１９アンダー４１３で逆転優勝を決めた。第１日は３連覇を目指した佐野日大（栃木）に５打差の２位だったが、最終日にスコアを９