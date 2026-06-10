女優でアーティストの松田ゆう姫が１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。すぐに「かわいい〜」を連発する女性について私見を述べた。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮ」ランキングのコーナーでは、お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加がＹｏｕＴｕｂｅで「すぐ『かわいい〜』って言ってくる女が苦手。悪意がないことは分かっているけど『かわいい〜』って正直、