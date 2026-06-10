フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した羽生結弦さんが、人気デュオ「ゆず」と初共演を果たした。発生から１５年がたった東日本大震災のＮＨＫ震災伝承ソング「幾重」に合わせて、スケートを披露。１０日までに仙台市内のアイスリンクで収録を公開し、取材に応じた。羽生さんは５００回以上も楽曲を聴き込み、自ら振り付けた。４月の単独公演「ＲＥＡＬＩＶＥ」後に着手し、大切に作り上げていった