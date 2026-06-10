◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・松本剛外野手（３２）が３試合連続「２番」で先発出場。２―０の３回、２死無走者から左翼線への痛烈な二塁打を放った。１番・浦田が投ゴロ併殺に打ち取られた直後の打席。楽天のドラ１右腕・藤原のスライダーを強く引っ張り込んでチャンスメイクした。初回無死二塁で回ってきた第１打席は、追い込まれてから先発左腕・古謝の内角