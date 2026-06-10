◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１０日・ベルーナドーム）西武・渡辺勇太朗投手の連続無失点がストップした。３―０の３回１死一塁で名原に左越え２ランを被弾。５月１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から続いていたゼロ行進が２３イニングで止まった。この日は母校・浦和学院の野球部や吹奏楽部が来場し、コラボ応援を行った。「去年もやってもらっているので、非常に楽しみという気持ちです」と心待