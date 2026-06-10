ややユーロ買い優勢となっている。東京の午後以降、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が明日、政策金利を発表するのを控え、ややユーロが買われている。ユーロドルは東京午前の1.1533付近を安値に、ロンドンでは一時1.1560付近まで上昇、ユーロ円は東京午前の184.96付近を安値に、ロンドンでは一時185.46付近まで上昇した。 EUR/USD1.1559EUR/JPY185.45