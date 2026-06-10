ユーロ圏１０年債利回り格差仏７７ｂｐと伊並み水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:48時点）（%） ドイツ3.063 フランス3.835（+77） イタリア3.828（+77） スペイン3.508（+45） オランダ3.175（+11） ギリシャ3.783（+72） ポルトガル3.445（+38） ベルギー3.623（+56） オーストリア3.307（+24） アイルランド3.238（+1