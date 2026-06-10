フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演した美魔女アナウンサーに、ネットは思わず二度見した。１０日にゲスト出演したのは、フリーの杉崎美香アナと岡副麻希アナ。２人は、早朝に生放送されていた「めざにゅ〜」や朝の情報番組「めざましテレビ」に出演していた。杉崎アナは、お昼の生放送は「ものすごーく久々」と前日にインスタグラムにつづっていた。当時の思い出話で盛り上がり、２児の母となっ