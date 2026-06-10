SP3000 アユートは、Astell&Kernのフラグシップライン・A&ultimaシリーズのデジタルオーディオプレーヤー(DAP)「SP3000」向けに、Full Android OS対応アップグレードとなる最新ファームウェアのOTA配信を、6月10日14時より開始した。 今回配信されたファームウェアは「V.1.52」。Google Playが利用可能なFull Android OSへの対応が行なわれるほか、第4.5世代UIに