お笑いコンビ「ティモンディ」が１０日、都内で行われた経口補水液「アクアソリタ『応援熱中症』対策プロジェクト」メディア発表会に出席した。学生服姿で登場した２人は“応援する人の応援団長”に任命された。大役に、前田裕太は「今すごい暑いですから、見てる側も気をつけなければいけないご時世ですし、今年から来年、再来年とどんどん暑くなってくるので、新しい視点で我々は喚起していかないといけない」と言い聞かせ