◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）日本ハムの大塚瑠晏（るあん）内野手が、２戦連続の一発を放った。３回先頭で打席に入ると、１ストライクからの２球目、ＤｅＮＡ先発・石田裕のシンカーを引っ張った。右翼ブルペン奥の壁を直撃する先制の３号ソロ。「打ったのはシンカーです。ＭＡＺＺＥＬパワーで打てました」と、自ら登場曲に使用し、この日のファーストピッチに登場し