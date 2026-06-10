「〇分でわかる」ホラゲ考察の第一人者『HODORI【ホラーゲーム解説・考察】』をご紹介します。「〇分でわかる」ホラゲ考察の第一人者『HODORI【ホラーゲーム解説・考察】』今週のピックアップ『【ポピープレイタイムチャプター5】57分でまるわかり！ストーリー完全解説！』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますHODORIさん：「主にマスコットホラーというジャンルのホラーゲームを解説・考察しているYouTubeチャンネルを運営して