産後サポートに来た義母が、由紀さん宛の通販荷物を勝手に開封し「無駄遣いじゃない？」と値踏みし続けた。疲弊した体で、それでも由紀さんが毅然と伝えた言葉とは--。ウーマンエキサイトからご紹介します。由紀さん（36歳・仮名）は--第一子を出産したあと、夫の提案で義母に1ヶ月ほど手伝いに来てもらうことにした。家事も育児も慣れない中、正直、助かると思っていた。「開けといてあげたわよ」の違和感産後2週間が過ぎた頃、由