値上げの本格的な波が来るのは夏以降かもしれません。きょう発表された企業間の物価指数が3年ぶりの高さとなりました。神奈川県のスーパー。客がこぞって手にしたのが特売品です。豚肉こまぎれは100グラム107円（税込み）、菓子パンは1個118円（税込み）。値上げが相次ぐなかでも客を集めようと、お買い得品をそろえます。買い物客「お肉も100円以下のも意外とあったが、あんまりなくなっちゃっている感じ。（この店は）ちょっと豚