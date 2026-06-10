高市総理大臣は、いわゆる“中傷動画”を作ったとする人物と自身の秘書が2025年、オンライン会議で同席していたと明かしました。高市総理は、衆院法務委で「オンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということだった」と発言しました。高市総理は、動画を作ったとする人物と秘書との会議とされる音声を秘書本人が確認し、「自分の声に似ているように思うが、内容も