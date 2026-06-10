アンソロピックが9日に公開した新たなAIモデルは、「クロード・フェイブル5」です。これまでのモデルよりも、ソフトウェアの開発や科学研究、金融の分析などの性能を高め、より複雑な問題の処理で優位性を発揮するとしています。一方で、安全かつ迅速に公開するため、セキュリティ対策を慎重に設計したと発表。具体的には、サイバー攻撃や生物・化学兵器などに関する質問があった場合、性能が劣るモデルが代わって回答する設計にし