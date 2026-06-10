俳優の板垣李光人が10日、都内で主演映画「口に関するアンケート」（監督清水崇、7月3日公開）のプレミアイベントに出席した。板垣の実写映画初主演作で、ホラー作家・背筋氏のわずか60ページの同名小説が原作。心霊スポットとして知られる墓地で肝試しした大学生グループの一員が、翌日こつぜんと姿を消したことから始まる。映画化にあたり、原作を読み「作品を最初に読んだときに新しい読書体験だなと思った文字を使って視