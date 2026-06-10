新感覚の焼き肉として今、話題を呼んでいるのは“ちゃん系焼き肉”。一体、どんな店なのでしょうか。取材班は、東京・目黒区にある「焼肉家てっちゃん」に向かいました。店内に入るとまず目についたのが、テーブル席はなくカウンター席だけ。カウンター越しに立っていたのは、3代目店主のひろちゃん。すると客の目の前で分厚いタンを切り分け、さらに表面をカリッと中をジューシーに焼き上げていました。この見せる接客が“ちゃん