衆議院選挙などでの誹謗中傷動画の作成をめぐり、高市首相は週刊文春が報じた音声を、秘書に確認したところ、「自分の声に似ているが確信は持てない」と言われたと明らかにしました。高市首相「秘書本人に音声を確認させましたところ、自分の声に似てるように思うが、編集された発言が細切れになっていっていることなどから、内容も含め、確信は持てないということ。そしてただ昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業等のグループ