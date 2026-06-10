開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、マキヒロチ氏による作品「いつかティファニーで朝食を」と、同氏が漫画を担当する「おひとりさまホテル」がセールとなっている。 「いつかティファニーで朝食を」は、理想の朝食を求める佐藤麻里子を主人公に、実際の美味しい朝食のお店を巡りながら「朝食女子」たちの姿を描いた作品。Kindleストアでは1巻から7巻までが約半額で購入でき