バイクで日本を旅するYouTuber・こつぶちゃんねるが2026年6月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ゲストハウスの開業に向けてDIYを進めている“大正ロマン古民家”にどっしりと根を張った、巨大な切り株に立ち向かう様子を伝えた。 （関連：【画像あり】ゲストハウスの開業に向けて巨大な切り株に立ち向かう小柄な女性YouTuber） こつぶちゃんねるは、「HONDA CBR250RR」「スーパーカブ110」「モンキー5