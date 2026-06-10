（台北中央社）内政部（内務省）が10日発表した5月の人口統計で、台湾の総人口は前月比9903人減の2325万2641人となり、29カ月連続で減少した。同月の出生数は6832人で、単月として過去2番目の少なさだった。人口は前年同月比で10万2829人減少した。出生数から死亡数を引いた「自然増減」は8326人の減少、転入数から転出数を引いた「社会増減」は1577人の減少だった。婚姻数は1万1559組で、内訳は異性間が1万1171組、同性間が388組