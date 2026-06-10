（台北中央社）日本とフィリピンが海洋境界の画定に向けた交渉の開始を発表したことを理由に、中国公船が台湾東部海域で外国船に無線通信を行うなどの行為を繰り返している。林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は10日、中国共産党は法執行を口実に拡張行為を行っているとし、「現状を破壊するトラブルメーカーだ」と批判した。中国海警局は1日、日比政府が両国間の排他的経済水域（EEZ）や大陸棚の海洋境界画定の交渉開始での