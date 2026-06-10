【その他の画像・動画等を元記事で観る】 話題のPERSONの素顔に迫るフォトマガジン『TVガイドPERSON』（東京ニュース通信社）。6月18日に発売される最新号「vol.166」は、横山裕が表紙、モナキが裏表紙を飾る。 ■横山裕主演ドラマの収録にも独占密着 ソロとしては1年ぶりに表紙を飾るSUPER EIGHT横山裕。7月1日スタートのカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』で主演を務