【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timelesz 菊池風磨＆麒麟 川島明がMCを務めるバラエティ番組『全力シャカリキ調査団』が読売テレビ・日本テレビ系にて6～7月に放映される。 ■「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」など多彩なウンチクが続々登場！ この番組は、SNSにも辞書にもどこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、ウンチクん率いるシャカリキ調査団が答えを求めて全力で調査に