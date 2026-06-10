【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Omoinotakeの新曲「FLASHBULB」「花束」の配信リリース日とジャケットデザインが公開。「FLASHBULB」は7月2日、「花束」は7月22日にそれぞれ配信リリースとなる。 ■「FLASHBULB」は青春時代のきらめき、「花束」は秘めた恋心がテーマ 「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして描き下ろされた楽曲。瞬間的な光