【その他の画像・動画等を元記事で観る】 amazarashiが、6月17日に新曲「クラウン新車で買ってあげる」を配信リリースすることが決定した。 ■ジャケットは、漫画家・薄場圭による描き下ろしイラスト 本楽曲は、“父”という存在に向けた思いを描いた一曲。4月に行われたライブで初披露され、ファンの間で話題となっていた。 幼い頃の家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気