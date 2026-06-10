鹿児島空港で10日、航空自衛隊の練習機が「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を行いました。午後1時半ごろ、鹿児島空港で、宮崎県の航空自衛隊・新田原基地に所属するT-4練習機が、滑走路に着陸してすぐに離陸する「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を行いました。練習機には操縦士2人が搭乗し「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を1回行ったということです。鹿児島空港での訓練は、去年10月と今年2月にも行われてい